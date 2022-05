Ucraina | FIA in soccorso del popolo vittima della guerra | l’iniziativa

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo aver escluso i piloti russi e bielorussi dalle manifestazioni da lei organizzate, il mondo dell’automobile si muove più concretamente per aiutare le popolazioni che stanno soffrendo per colpaportata dalla Russia di Vladimir Putin. L’riceverà gli aiuti dalla FIA: l’organo motoristico risponderà, quindi, all’appello lanciato dal presidenteMedical Commission Sean Petherbridge riguardo la mobilitazione di risorse da destinare alla Federazione motoristica dell’(FAU), il comunicato emanato dalla FIA Ecco le righe che compongono il comunicato redatto e pubblicato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile: “Sotto la guida del presidenteFIA, Mohammed Ben Sulayem, la task force umanitaria ...

FormulaPassion : #F1 | Il presidente Mohammed Ben Sulayem ha invitato tutti i membri a inviare attrezzature mediche e ambulanze alla…

... soprattutto con i piloti di Formula 1, il motorismo mondiale aiuta direttamente l'. Lo fa naturalmente la, che ha sostenuto l'appello del presidente della Medical Commission Sean ......a causa della cancellazione del Gran Premio di Russia in seguito all'invasione dell', poi ... Liberty Media e lain tema di gare Sprint. In pole position per sostituire la tappa di Sochi ora ... FIA, aiuti umanitari all'Ucraina Il presidente FIA ha invitato i membri a inviare attrezzature mediche e ambulanze alla federazione dell'Ucraina, paese afflitto dalla guerra ...