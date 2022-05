Torino-Napoli, i convocati di Spalletti: Lobotka c’è, out Ghoulam (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli azzurri al gran completo per la trasferta di Torino, la penultima del campionato. Il Napoli affronta i granata domani alle 15 all’Olimpico Grande Torino. Spalletti non ha parlato in conferenza stampa, ha voluto dar luce al suo staff. Ha diramato però l’elenco dei convocati, da cui s’evince che torna a disposizione dopo due partite di stop forzato (Empoli e Sassuolo, oltre ai minuti saltati contro la Roma) Stanislav Lobotka. Lo slovacco parte con la squadra, ha anche chances di giocare dal primo minuto. Convocato anche Ounas che aveva saltato la sfida al Sassuolo per un attacco influenzale. Manca Ghoulam che in effetti oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare. Visualizza questo post su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli azzurri al gran completo per la trasferta di, la penultima del campionato. Ilaffronta i granata domani alle 15 all’Olimpico Grandenon ha parlato in conferenza stampa, ha voluto dar luce al suo staff. Ha diramato però l’elenco dei, da cui s’evince che torna a disposizione dopo due partite di stop forzato (Empoli e Sassuolo, oltre ai minuti saltati contro la Roma) Stanislav. Lo slovacco parte con la squadra, ha anche chances di giocare dal primo minuto. Convocato anche Ounas che aveva saltato la sfida al Sassuolo per un attacco influenzale. Mancache in effetti oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare. Visualizza questo post su ...

