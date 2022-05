Tennis, sei atleti spagnoli sospesi per match fixing e associazione a delinquere (Di venerdì 6 maggio 2022) Marc Fornell Mestres, Jorge Marse Vidri, Carlos e Jaime Ortega, Marcos Torralbo e Pedro Bernabé Franco sono stati sospesi ufficialmente dall’attività Tennistica a livello professionale. L’International Tennis Integrity Agency, infatti, ha annunciato l’esclusione da qualsivoglia torneo dei Tennisti sopra menzionati, rei di aver infranto le regole relativamente al match fixing; atleti accusati infatti non solo di aver falsato volontariamente il risultato di diversi incontri, ma anche concretamente di associazione a delinquere. Rispetto al caso dei sei Tennisti spagnoli menzionati, di seguito le parole dell’International Betting Integrity Association: “Questa è una delle più significative infiltrazioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Marc Fornell Mestres, Jorge Marse Vidri, Carlos e Jaime Ortega, Marcos Torralbo e Pedro Bernabé Franco sono statiufficialmente dall’attivitàtica a livello professionale. L’InternationalIntegrity Agency, infatti, ha annunciato l’esclusione da qualsivoglia torneo deiti sopra menzionati, rei di aver infranto le regole relativamente alaccusati infatti non solo di aver falsato volontariamente il risultato di diversi incontri, ma anche concretamente di. Rispetto al caso dei seitimenzionati, di seguito le parole dell’International Betting Integrity Association: “Questa è una delle più significative infiltrazioni ...

