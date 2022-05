Superbonus | Savoncelli Geometri | ' misura lungimirante ma serve quadro normativo stabile'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - "Gli incentivi fiscali legati al 110% rappresentano una, che punta all'efficentamento energetico e alla sicurezza sismica del nostro patrimonio edilizio esistente. Un percorso coerente con la riqualificazione e la rigenerazione del costruito, che punta anche a contrastare il consumo di suolo. È un provvedimento adottato in un momento drammatico per il Parse, che ha fatto ripartire un settore strategico in termini di occupazione e di Pil". Così, con Adnkronos/Labitalia, Maurizio, presidente del Consiglio nazionalelaureati. "Le asseverazioni dei professionisti e l'applicazione dei prezziari, impediscono l'aumento esponenziale dei costi; cosa che accadeva invece con gli altri 'bonus' per i quali non erano previsti. Per rendere ...