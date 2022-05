Polemica sui prezzi dei biglietti per i Me Contro Te, ecco quanto costano (Di venerdì 6 maggio 2022) Scoppia la Polemica sui prezzi dei biglietti per i Me Contro Te, al loro primo tour live. Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano le date del loro tour e l’avvio delle prevendite dei biglietti, con prezzi fuori mercato per il target di riferimento. Sono infatti personaggi che piacciono molto ai bambini, con scarso potere economico. La buona notizia per tutti gli interessati e per le loro famiglie è che esistono appunto dei pacchetti speciali, denominati “family pack”, a loro riservati. Con questi pacchetti è possibile risparmiare sull’acquisto di un pacchetto di 4 biglietti destinati alle famiglie. In alternativa, per risparmiare sul prezzo d’acquisto è possibile selezionare biglietti per posti a sedere che si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Scoppia lasuideiper i MeTe, al loro primo tour live. Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano le date del loro tour e l’avvio delle prevendite dei, confuori mercato per il target di riferimento. Sono infatti personaggi che piacciono molto ai bambini, con scarso potere economico. La buona notizia per tutti gli interessati e per le loro famiglie è che esistono appunto dei pacchetti speciali, denominati “family pack”, a loro riservati. Con questi pacchetti è possibile risparmiare sull’acquisto di un pacchetto di 4destinati alle famiglie. In alternativa, per risparmiare sul prezzo d’acquisto è possibile selezionareper posti a sedere che si ...

