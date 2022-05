‘Nave russa Makarov colpita’, il video che fa discutere (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – La nave russa Ammiraglio Makarov nel Mar Nero. Un video pubblicato su Twitte documenta l’incendio a bordo di una nave, presumibilmente colpita da un missile. I media ucraini definiscono il filmato ‘controverso’. Il video è associato ad attività di intelligence turca. A prima vista sembra registrato da un apparecchio a distanza notevole dalla nave. In base alle immagini, l’apparecchio sta ruotando attorno alla nave e la manovra non sarebbe compatibile con una distanza rilevante dalla nave stessa. Si ipotizza quindi che l’apparecchio sia relativamente vicino alla nave: le immagini sarebbero di qualità ridotta o sarebbero state volutamente realizzate con bassa definizione utilizzando magari un drone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – La naveAmmiraglionel Mar Nero. Unpubblicato su Twitte documenta l’incendio a bordo di una nave, presumibilmente colpita da un missile. I media ucraini definiscono il filmato ‘controverso’. Ilè associato ad attività di intelligence turca. A prima vista sembra registrato da un apparecchio a distanza notevole dalla nave. In base alle immagini, l’apparecchio sta ruotando attorno alla nave e la manovra non sarebbe compatibile con una distanza rilevante dalla nave stessa. Si ipotizza quindi che l’apparecchio sia relativamente vicino alla nave: le immagini sarebbero di qualità ridotta o sarebbero state volutamente realizzate con bassa definizione utilizzando magari un drone. L'articolo proviene da Italia Sera.

