Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sì, la Roma si giocherà una coppa europea e lo farà perchè adesso è una squadra alla: tosta, cattiva, concentrata come quella che ha combattuto e vinto contro il Leicester che, certo, non è il ...... si chiude per la Roma con un pareggio (in campionato) che, se non altro, le consente di ... Come dire che siache Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes , hanno inquadrato in maniera chiara il ... Mou è l’ottavo re, da Roma si vede l’Europa Conference league, piegato il Leicester ed ennesima finale per il tecnico: giallorossi a Tirana il 25 maggio contro il Feyenoord ...Adesso, però, c’è ancora una volta l’Europa che lo attende e Mou è pronto a salire sull’ottovolante. L’ottavo atto conclusivo di una manifestazione europea lo attende e lui potrebbe vedere inciso il ...