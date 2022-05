Meteo, vortice algerino in arrivo nel weekend: pioggia e sabbia del deserto (Di venerdì 6 maggio 2022) vortice algerino con sabbia dal deserto verso l’Italia, viene in mente la Divina Commedia di Dante Alighieri con il Meteo del Terzo Cerchio, quello dei Golosi: “Grandine grossa, acqua tinta e neve per l’aere tenebroso si riversa (…)”. Così è scritto nell’opera del Sommo Poeta, e l’acqua tinta potrebbe essere protagonista del weekend con piogge ricche di polveri sahariane in arrivo dall’Algeria. Oltre all’acqua tinta potremmo avere anche la grandine anche se, al momento, è più probabile che i fenomeni temporaleschi siano associati solo localmente a piccole grandinate; i fenomeni di ‘Grandine grossa’ sono infatti più frequenti in Estate.Ma proprio di Estate si parla già, l’Estate all’Improvviso, in arrivo la prossima settimana: dopo un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 6 maggio 2022)condalverso l’Italia, viene in mente la Divina Commedia di Dante Alighieri con ildel Terzo Cerchio, quello dei Golosi: “Grandine grossa, acqua tinta e neve per l’aere tenebroso si riversa (…)”. Così è scritto nell’opera del Sommo Poeta, e l’acqua tinta potrebbe essere protagonista delcon piogge ricche di polveri sahariane indall’Algeria. Oltre all’acqua tinta potremmo avere anche la grandine anche se, al momento, è più probabile che i fenomeni temporaleschi siano associati solo localmente a piccole grandinate; i fenomeni di ‘Grandine grossa’ sono infatti più frequenti in Estate.Ma proprio di Estate si parla già, l’Estate all’Improvviso, inla prossima settimana: dopo un ...

