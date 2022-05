Meteo, il vortice riporta le piogge sul paese: colpiranno tutta l’Italia (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel corso della giornata odierna il Meteo italiano tornerà ad essere tartassato da diverse piogge: ecco i primi effetti del vortice freddo. La situazione Meteorologica sulla penisola continua ad essere in continua evoluzione, con il le piogge che torneranno a colpire il paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sul paese. Nel L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel corso della giornata odierna ilitaliano tornerà ad essere tartassato da diverse: ecco i primi effetti delfreddo. La situazionerologica sulla penisola continua ad essere in continua evoluzione, con il leche torneranno a colpire il. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sul. Nel L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GHERARDIMAURO1 : Meteo venerdì: vortice mediterraneo in azione, con piogge e temporali. Ecco dove , più dettagli : - ilfaroonline : Meteo venerdì: vortice mediterraneo in azione, con piogge e temporali. Ecco dove - ilmeteoit : #Meteo cronaca diretta: vortice in azione, entro sera piogge a tratti forti; zone coinvolte nelle prossime ore - Giogio47658624 : ?? BUONGIORNO, oggi venerdì 6 maggio, San Pietro Nolasco - METEO: vortice mediterraneo con molta pioggia su tutta Italia - ilmeteoit : #Meteo: weekend, vortice anche con dei temporali tra sabato 7 e domenica 8 maggio, vediamo dove pioverà -