Advertising

romeiruga : Medieval colorinchi é ben. -

Movieplayer.it

Oltre aFoster e Caine, il cast diinclude anche Matthew Goode, Sophie Lowe e Til Schweiger., scritto e diretto da Petr Jákl, è incentrato sulle gesta di Jan ika, generale Ceco ......II . Si tratta del primo seguito della storia di Total War e sembra strano a scriverlo, ... sia per il suo gameplay frenetico eequilibrato sia per le strutture delle sue campagne, longeve,... Medieval: Ben Foster e Michael Caine nel trailer dell'epica avventura storica Ben Foster e Michael Caine nel trailer di Medieval, epico dramma storico incentrato sulla figura del condottiero Ceco Jan Žižka. Ben Foster interpreta il leggendario signore della guerra Jan Žižka nel ...Only the coronation of a new emperor can restore the rule of law. IGN has revealed the first teaser trailer for a medieval epic movie called, uh, yes ...