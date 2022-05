Lutto sconvolgente a Vite al Limite | enorme choc per Lisa | come sta e cos’è successo

(Di venerdì 6 maggio 2022)perduranteal, il drammaticoche l’ha sconvolta:sta adesso enel programma. Non solo Larry e Bianca, ma ancheEbberson è una delle protagoniste indiscusse di questa decima edizione dial. In onda su Real Time ogni Lunedì sera, il docu-reality continua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

il Democratico

Ultimo - drammatico,- quello di Maurizio Cevenini, il popolarissimo ex candidato ... veramente (e non solo ufficialmente) aCi siamo sentiti solo pochi giorni fa, mi hai raccontato gli ultimi tuoi avvenimenti, ci siamo dati appuntamento per una pizza ed ora ricevere questa notizianon ha proprio sensoperché ... Antonella Clerici annuncia il disastroso dramma in diretta tv: Purtroppo è morta | Commozione in studio La notizia ha gelato tutti i fan, la nota vip conosciuta in tutto il mondo si è tolta la vita. Una vera tragedia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Era diventata molto popolare sul web grazie ...Il mondo della pallacanestro marchigiano piange uno dei suoi simboli. Il cestista Andrea Sciarrini è morto a soli 40 anni dopo aver accusato un malore.