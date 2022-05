L’omicidio di Alice Scagni a Genova, la madre denunciò: “Alberto minaccia di tagliarci la gola”. La Procura indaga per omissione di atti di ufficio | I dettagli dell’inchiesta (Di venerdì 6 maggio 2022) La donna era stata ascoltata dalla polizia il giorno prima del delitto. Il verbale sarebbe stato inoltrato solo dopo L’omicidio di Alice Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 6 maggio 2022) La donna era stata ascoltata dalla polizia il giorno prima del delitto. Il verbale sarebbe stato inoltrato solo dopodi

Advertising

egospotami : RT @ilsecoloxix: L’omicidio di Alice Scagni a #Genova, la madre denunciò: “Alberto minaccia di tagliarci la gola”. La Procura indaga per om… - ElenaBaiocco : RT @Radio1Rai: L'omicidio a Genova di Alice Scagni per mano del fratello Alberto. Aperto un fascicolo per omissione di atti d’ufficio e omi… - Radio1Rai : L'omicidio a Genova di Alice Scagni per mano del fratello Alberto. Aperto un fascicolo per omissione di atti d’uffi… - ilsecoloxix : L’omicidio di Alice Scagni a #Genova, la madre denunciò: “Alberto minaccia di tagliarci la gola”. La Procura indaga… - infoitinterno : Alice Scagni uccisa dal fratello a Genova, l’agghiacciante telefonata di lui al padre prima dell’omicidio -