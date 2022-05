LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: Ferrari davanti, problemi di surriscaldamento alle gomme per Verstappen (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Verstappen ha accusato problemi di surriscaldamento alle gomme soft dopo appena 9 giri. 21.01 Il tempo di Norris con le soft è arrivato con gomme nuove. In top10 solo Sainz, Leclerc, Gasly e Bottas hanno utilizzato mescole medie per ottenere il proprio miglior tempo; soft per tutti gli altri piloti. 21.00 La classifica a metà sessione: 1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.443 2 2 Charles LECLERC Ferrari+0.112 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.172 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.316 1 5 George RUSSELL Mercedes+0.507 1 6 Fernando ALONSO Alpine+0.746 2 7 Max Verstappen Red Bull Racing+0.750 2 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.113 2 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.261 2 10 Valtteri ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02ha accusatodisoft dopo appena 9 giri. 21.01 Il tempo di Norris con le soft è arrivato connuove. In top10 solo Sainz, Leclerc, Gasly e Bottas hanno utilizzato mescole medie per ottenere il proprio miglior tempo; soft per tutti gli altri piloti. 21.00 La classifica a metà sessione: 1 Carlos SAINZ1:32.443 2 2 Charles LECLERC+0.112 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.172 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.316 1 5 George RUSSELL Mercedes+0.507 1 6 Fernando ALONSO Alpine+0.746 2 7 MaxRed Bull Racing+0.750 2 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.113 2 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.261 2 10 Valtteri ...

SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in Live Streaming dal GP Miami negli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - News24_it : F1 Miami LIVE: in diretta le FP. Leclerc cambia il motore della Ferrari - La Gazzetta dello Sport - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #MiamiGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #MiamiGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -