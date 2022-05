LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 100-68, Serie A basket 2022 in DIRETTA: ultimi e non decisivi 5 minuti (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 106-71 Due tiri liberi per Marco Ceron a 2’29” dalla fine, li segna entrambi. 106-69 Bell’appoggio di Diop. 104-69 1/2 Mannion in lunetta. 104-68 E ora è anche showtime Dinamo, con due spettacolari di Gentile. 102-68 Diop appoggia. 100-68 Appoggia Logan, quota 100 Dinamo. 98-68 Si svita e segna Sampson. 98-66 Altri due di Logan in terzo tempo rallentato. 96-66 Tripla di Stefano Gentile, e c’è un altro time out di Scariolo. 93-66 2/2 Treier. Treier prende il rimbalzo in attacco, sfiora il canestro, subisce il fallo di Mannion: liberi. 91-66 Segna anche l’altro libero Mannion. 91-65 Dopo la tripla di Mannion è stato assegnato anche un fallo tecnico, per cui libero da solo per Mannion che lo segna prima dell’altro. 91-64 Tripla di Mannion dall’angolo, c’è anche il fallo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA106-71 Due tiri liberi per Marco Ceron a 2’29” dalla fine, li segna entrambi. 106-69 Bell’appoggio di Diop. 104-69 1/2 Mannion in lunetta. 104-68 E ora è anche showtime, con due spettacolari di Gentile. 102-68 Diop appoggia. 100-68 Appoggia Logan, quota 100. 98-68 Si svita e segna Sampson. 98-66 Altri due di Logan in terzo tempo rallentato. 96-66 Tripla di Stefano Gentile, e c’è un altro time out di Scariolo. 93-66 2/2 Treier. Treier prende il rimbalzo in attacco, sfiora il canestro, subisce il fallo di Mannion: liberi. 91-66 Segna anche l’altro libero Mannion. 91-65 Dopo la tripla di Mannion è stato assegnato anche un fallo tecnico, per cui libero da solo per Mannion che lo segna prima dell’altro. 91-64 Tripla di Mannion dall’angolo, c’è anche il fallo di ...

