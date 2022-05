Letizia: “Siamo tutti con l’allenatore, nel secondo tempo abbiamo giocato bene” (Di venerdì 6 maggio 2022) tempo di lettura: 2 minutibenevento – C’è delusione nelle parole di Gaetano Letizia. Il capitano del benevento ha analizzato il ko del Ciro Vigorito contro la Spal proiettandosi subito al play off da giocare in trasferta con l’Ascoli venerdì prossimo. Le parole del terzino: Fischi – “Ci sta che la curva ci fischi in questo momento, dopo tre sconfitte consecutive. Dico anche che abbiamo combattuto fino alla fine e che con il pareggio non sarebbe cambiato nulla. Andiamo ad Ascoli con l’unico obiettivo che è la vittoria. Ripartiamo da un secondo tempo in cui secondo me abbiamo fatto molto bene”. Unione – “Siamo tutti uniti con l’allenatore, ci sono purtroppo delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022)di lettura: 2 minutivento – C’è delusione nelle parole di Gaetano. Il capitano delvento ha analizzato il ko del Ciro Vigorito contro la Spal proiettandosi subito al play off da giocare in trasferta con l’Ascoli venerdì prossimo. Le parole del terzino: Fischi – “Ci sta che la curva ci fischi in questo momento, dopo tre sconfitte consecutive. Dico anche checombattuto fino alla fine e che con il pareggio non sarebbe cambiato nulla. Andiamo ad Ascoli con l’unico obiettivo che è la vittoria. Ripartiamo da unin cuimefatto molto”. Unione – “uniti con, ci sono purtroppo delle ...

Advertising

ottopagine : Benevento, Letizia: 'Fischi giusti, ma non siamo questi. Dobbiamo ricompattarci' #Benevento - anteprima24 : ** #Letizia: 'Siamo tutti con l'allenatore, nel secondo tempo abbiamo giocato bene' ** - kissingsue : Io e letizia siamo fan di olivia - kissingsue : Bitch you're my soulmate maddie lo dice a cassie quindi se io e letizia siamo cassie e maddie... - Uni_Marconi : Grazie per le tue parole Letizia. Siamo fieri di essere stati per te 'la scelta migliore'. Un grande in bocca al lu… -