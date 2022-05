Lecce e Cremonese promosse in A, Monza ai playoff (Di venerdì 6 maggio 2022) Promozione diretta in serie A per il Lecce e per la Cremonese. Il Monza - sconfitto in casa del Perugia - va ai playoff. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato di serie B. Con i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Promozione diretta in serie A per ile per la. Il- sconfitto in casa del Perugia - va ai. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato di serie B. Con i ...

