Jorge Lorenzo - Pronto al debutto con Porsche a Imola (Di venerdì 6 maggio 2022) Non solo Formula 1 e Mondiale Endurance: questo fine settimana, gli appassionati di motorsport potranno seguire la gara inaugurale della Porsche Carrera Cup Italia 2022 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ai nastri di partenza anche un rookie d'eccezione, Jorge Lorenzo. Dalle moto alle auto. Jorge prosegue la sua carriera nel motorsport passando dalle due alle quattro ruote, sulle orme di Valentino Rossi. Dopo i test ufficiali di Monza a metà aprile, adesso lo spagnolo è Pronto per dare il via alla sua nuova avventura insieme al team Q8 Hi Perform. Jorge ha raccontato: "Nelle ultime settimane ho lavorato molto bene insieme al team e posso dirmi soddisfatto dei risultati ottenuti. I test ufficiali di Monza mi hanno aiutato a prendere confidenza con la vettura. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 maggio 2022) Non solo Formula 1 e Mondiale Endurance: questo fine settimana, gli appassionati di motorsport potranno seguire la gara inaugurale dellaCarrera Cup Italia 2022 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di. Ai nastri di partenza anche un rookie d'eccezione,. Dalle moto alle auto.prosegue la sua carriera nel motorsport passando dalle due alle quattro ruote, sulle orme di Valentino Rossi. Dopo i test ufficiali di Monza a metà aprile, adesso lo spagnolo èper dare il via alla sua nuova avventura insieme al team Q8 Hi Perform.ha raccontato: "Nelle ultime settimane ho lavorato molto bene insieme al team e posso dirmi soddisfatto dei risultati ottenuti. I test ufficiali di Monza mi hanno aiutato a prendere confidenza con la vettura. ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Motori, Porche Carrera Cup 2022: Jorge Lorenzo pronto all'esordio stagionale con il Team Q8 Hi Perform a Imola https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Motori, Porche Carrera Cup 2022: Jorge Lorenzo pronto all'esordio stagionale con il Team Q8 Hi Perform a Imola https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Motori, Porche Carrera Cup 2022: Jorge Lorenzo pronto all'esordio stagionale con il Team Q8 Hi Perform a Imola https://… - napolimagazine : Motori, Porche Carrera Cup 2022: Jorge Lorenzo pronto all'esordio stagionale con il Team Q8 Hi Perform a Imola - apetrazzuolo : Motori, Porche Carrera Cup 2022: Jorge Lorenzo pronto all'esordio stagionale con il Team Q8 Hi Perform a Imola -