Inceneritore Roma, Grillo: “Insensato affidare poteri speciali a Gualtieri” (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – “È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra chissà quanti anni, almeno 6 o 7, un impianto costoso e pericoloso che brucia rifiuti e opportunità di crescita economica. Bruciare i rifiuti è la negazione dell’economia circolare, a maggior ragione se si pensa che quest’impianto avrà bisogno comunque di una discarica al suo servizio per smaltire le ceneri prodotte dalla combustione, equivalenti a un terzo dei rifiuti che entrano nel forno”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo. “Con i bandi emanati dal Ministero della Transizione ecologica con i fondi del Pnrr – sottolinea di contro il fondatore dei Cinque Stelle – saranno a breve assegnati 2 miliardi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022)– “È insensata la scelta dicommissariali indistinti al sindaconon per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra chissà quanti anni, almeno 6 o 7, un impianto costoso e pericoloso che brucia rifiuti e opportunità di crescita economica. Bruciare i rifiuti è la negazione dell’economia circolare, a maggior ragione se si pensa che quest’impianto avrà bisogno comunque di una discarica al suo servizio per smaltire le ceneri prodotte dalla combustione, equivalenti a un terzo dei rifiuti che entrano nel forno”. Lo scrive sul suo blog Beppe. “Con i bandi emanati dal Ministero della Transizione ecologica con i fondi del Pnrr – sottolinea di contro il fondatore dei Cinque Stelle – saranno a breve assegnati 2 miliardi ...

