Harry e Meghan saranno a Londra (ma non al balcone) per il Giubileo di Platino della regina

(Di venerdì 6 maggio 2022) È confermato: i Sussex torneranno nel Regno Unito a giugno con i bambini, Archie e Lilibet, per le celebrazioni del. Ma né loro né il principe Andreaammessi suldi Buckingham Palace dopo il Trooping the Colour: accanto allacisolo i working membersfamiglia reale e i loro figli

Advertising

Piergiulio58 : Niente pace fra i reali, i ribelli sfrattati dal balcone. Regina taglia fuori Andrea, Harry e Meghan da clou del Gi… - VelvetMagIta : Harry e Meghan tornano a Londra, ma la regina Elisabetta li bandisce dal balcone #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Harry e Meghan problemi tra i due: la richiesta del Principe - #Harry #Meghan #problemi #richiesta… - moauromatteo : RT @Agenzia_Ansa: Niente pace fra i reali, i ribelli sfrattati dal balcone. La Regina taglia fuori Andrea, Harry e Meghan dal clou del Giu… - Agenzia_Ansa : Niente pace fra i reali, i ribelli sfrattati dal balcone. La Regina taglia fuori Andrea, Harry e Meghan dal clou d… -

Non ci saranno infatti né il principe Andrea, terzogenito della regina, né i nipoti ribelli, duca e duchessa di Sussex, fra i reali che a inizio giugno si affacceranno dal balcone ...Buckingham Palace ha scritto la parola fine su una questione spinosa che da settimane circola sui tabloid: la possibile partecipazione die Andrea al Trooping the Colour, la celebrazione che quest'anno segna i 70 anni di regno della regina Elisabetta. La Regina salta un altro evento pubblicoÈ confermato: i Sussex torneranno nel Regno Unito a giugno con i bambini, Archie e Lilibet, per le celebrazioni del Giubileo. Ma né loro né il principe Andrea saranno ammessi sul balcone di Buckingham ...Niente pacificazione in casa Windsor, neppure in occasione della giornata che suggellerà il mese prossimo l'ultimo record di longevità di Elisabetta II: il suo 70esimo anniversario sul trono, quasi un ...