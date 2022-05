Giuliana De Sio | età | film | compagno | vita privata | Covid e rumors sul Parkinson

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 maggio 2022) Chi èDe Sio, l’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 6 maggio 2022?De Sio: età,e carrieraDe Sio è nata il 2 aprile 1956 a Salerno ma ha trascorso la sua infanzia a Cava de’ Tirreni, insieme alla sorella Teresa De Sio. Sin da bambina, ha mostrato il suo forte interesse per la recitazione e, per realizzare il suo sogno, ha deciso di trasferirsi a Roma all’età di 18 anni, vivendo a casa di un amico. Nella capitale, ha incontrato il capo carismatico di una comune hippy di Terrasini, innamorandosi e sperimentando questo stile diper alcuni mesi. L’attrice ha debuttato sul piccolo schermo nel 1977, recitando in Una donna, tratto dall’omonimo romanzo di Sibilla Aleramo. Successivamente, ha preso parte a Le mani sporche al ...