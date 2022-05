Advertising

telodogratis : Gigi Bici e la svolta nelle indagini: “Quel proiettile combacia” - Affaritaliani : Autopsia Gigi Bici, l'analisi del proiettile Simile a quello nel giardino della Pasetti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Gigi Bici, autopsia: proiettile simile a quello trovato in terreno villa indagata - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Omicidio Gigi Bici a Pavia, il proiettile che lo ha ucciso simile a quello trovato nel terreno di Barbara Pasetti https://t… -

Il proiettile che ha ucciso Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come, è simile all'ogiva ritrovata dalla polizia nel terreno della villa di Barbara Pasetti, 40 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia), in carcere dal 20 ...Il proiettile che ha ucciso Luigi Criscuolo , 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come, è simile all'ogiva ritrovata dalla polizia nel terreno della villa di Barbara Pasetti , 40 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia), in carcere dal 20 ...Pavia, esame autoptico su Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici: il proiettile simile all'ogiva trovata nel giardino della donna indagata ...Novità sul caso della morte di Luigi Criscuolo, il 60enne conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici, scomparso lo scorso 8 novembre e ritrovato il 20 dicembre. La pistola che lo ha ucciso, a quanto e ...