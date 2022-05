Fatto a mano, di cotone o di lana: come scegliere il coprifasce per il neonato (Di venerdì 6 maggio 2022) Le future mamme alle prese con la preparazione del corredino del neonato di punto in bianco scoprono dell’esistenza di un capo di abbigliamento poco noto ma molto utilizzato: il coprifasce. Un nome insolito e particolare, che desta perplessità ma che al contempo spiega piuttosto bene la propria funzione: parliamo infatti di un vestito che copre le bende ombelicali. È un oggetto usato da moltissimo tempo, che una volta veniva realizzato a mano per la futura mamma. Serve davvero? Ha ancora senso acquistarne uno (o più) o addirittura confezionarlo handmade? Cerchiamo di capire qualcosa in più sul coprifasce per neonato. coprifasce: a cosa serve? In origine, quando è nato, il coprifasce serviva principalmente per coprire, appunto, le bende della medicazione ombelicale, ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Le future mamme alle prese con la preparazione del corredino deldi punto in bianco scoprono dell’esistenza di un capo di abbigliamento poco noto ma molto utilizzato: il. Un nome insolito e particolare, che desta perplessità ma che al contempo spiega piuttosto bene la propria funzione: parliamo infatti di un vestito che copre le bende ombelicali. È un oggetto usato da moltissimo tempo, che una volta veniva realizzato aper la futura mamma. Serve davvero? Ha ancora senso acquistarne uno (o più) o addirittura confezionarlo handmade? Cerchiamo di capire qualcosa in più sulper: a cosa serve? In origine, quando è nato, ilserviva principalmente per coprire, appunto, le bende della medicazione ombelicale, ...

