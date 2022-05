Cesara Buonamici | volto storico del Tg5 | si sposa dopo 24 anni di fidanzamento

Leggi su diredonna

(Di venerdì 6 maggio 2022), 65enne, ha deciso dire il compagno, Joshua Kalman, 71. Unche dura da 24, quello fra la donna,del Tg5, e il medico israeliano, figlio di genitori ebrei ungheresi. Le nozze sono quindi previste per l’estate 2022, con rito civile a Fiesole, citta in cui è nata la giornalista. A rivelarlo il settimanale Novella 2000, che ha diffuso le foto delle pubblicazioni nell’Albo pretorio del Comune della città toscana. Vi raccomandiamo... Federico Fashion Style non si vuolere: "Il matrimonio è fuori moda" Vi raccomandiamo... Federico Fashion Style non si vuolere: "Il matrimonio è ...