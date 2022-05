Cava | Rescigno | “No alla chiusura dell’ospedale | tema di portata di nazionale”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutide Tirreni (Sa) – “L’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo didè Tirreni è un presidio centrale, che garantisce l’urgenza ad un vasto bacino di utenza che si stende finocostiera amalfitana. Non è ipotizzabile unao depotenziamento. Io continuerò a dare il mio contributocomunità cavese da medico e da consigliere regionale al fianco dei consiglieri comunali di Fdi”. Lo ha detto Carmela, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia che ieri sera ha preso parte insiemeconsigliera comunale di Fdi didè Tirreni Clelia Ferrara ai lavori commissione Sanità del Comune cavese. “E’ il momento di mettere da parte le bandiere politiche. Non si può strumentalizzare una ...

