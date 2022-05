Calcio | Guardiola ' Nessun fallimento | siamo stati all' altezza del Real'

Advertising

Stefano62906289 : @Torrenapoli1 Sicuramente dirò una cavolata ma, il calcio di Ancelotti mourinho è un calcio più semplice con meno t… - sportface2016 : #ManchesterCity | #Guardiola: 'Non voglio che si parli di fallimento' - FrancisJUnder12 : Esattamente come chi incensa Guardiola e critica Allegri a prescindere. Col calcio spettacolo mi ci pulisco ...li I… - darco_mesiati : RT @Rodo97asroma: Il calcio è assurdo, qui la palla poteva rimpallare addosso a Foden e oggi staremmo leggendo una storia diversa. Ancelott… - ThomasBosetti : Chi sputtana Guardiola, il suo stile di gioco, l'atteggiamento della sua squadra, unicamente per difendere Allegri,… -

La Gazzetta dello Sport

Pepsale in difesa dei suoi ragazzi dopo la rocambolesca sconfitta di Madrid che, ancora una volta, ha negato la Champions al Manchester City. "Ilè imprevedibile - sottolinea il ......squadra inglese in finale di Champions League e l'ennesimo fallimento europeo di Pep. È questo l'argomento principale della nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sulinglese. Champions, il fallimento di Pep. Quarto posto: Conte ce la può fare 'L'importante è esserci, ci riproveremo nella prossima stagione', dice il tecnico dei Citizens MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Non si parli ...Come riporta il Daily Star, il tecnico spagnolo non è in discussione a Manchester. Anzi, potrebbe prolungare il contratto fino al 2025 "City-Guardiola, obiettivo Champions: rinnovo e mercato super".