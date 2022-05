Cacciari | “Responsabilità ‘morale’ di Kirill? C’è un nemico di fronte a un altro nemico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Bisognerebbe conoscere la storia della chiesa ortodossa russa. Ma capisco che siamo in guerra, e c’è undia un”. Così all’Adnkronos Massimo, sullamorale del patriarca di Moscanella guerra in Ucraina, inserito dalla Ue fra i 68 nuovi nomi di una lista nera in via di approvazione nella quale compaiono i macellai di Bucha e di Mariupol, in quanto “responsabile del sostegno o dell’attuazione di azioni o politiche che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza nel Paese”.è uno dei più importanti sostenitori dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina, ma ...