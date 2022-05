Bonus 200 euro anche ad autonomi, pensionati e percettori Reddito di Cittadinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Bonus una tantum da 200 euro, che verrà riconosciuto appunto una sola volta a lavoratori e pensionati con redditi bassi, è uno dei pilastri del Decreto aiuti in lavorazione in queste ore dal Cdm con l’obiettivo di combattere il caro vita. La misura è stata pensata per chi ha un Reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia (sempre fino a 35mila euro). Dopo aver ottenuto il via libera del Governo, il provvedimento è tornato sul tavolo del Consiglio dei ministri per alcune modifiche. Come avere il Bonus 200 euro e quando arriva Si tratta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Iluna tantum da 200, che verrà riconosciuto appunto una sola volta a lavoratori econ redditi bassi, è uno dei pilastri del Decreto aiuti in lavorazione in queste ore dal Cdm con l’obiettivo di combattere il caro vita. La misura è stata pensata per chi ha unannuo inferiore a 35milacome aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia (sempre fino a 35mila). Dopo aver ottenuto il via libera del Governo, il provvedimento è tornato sul tavolo del Consiglio dei ministri per alcune modifiche. Come avere il200e quando arriva Si tratta ...

