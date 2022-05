Azovstal | l' annuncio del battaglione Azov | ' I russi hanno ucciso un soldato | sparando durante l' evacuazione dei civili'

Advertising

Il battaglione Azov su Telegram annuncia: 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieriale truppe russe hanno sparato su un'auto che stava trasportando dei civili per evacuarli dalla fabbrica. Un soldato è stato ucciso e ci sono 6 feriti'. La notizia è stata riportata dall'...... che secondo l'ufficiale doveva durare tre giorni. Ma un alto consigliere della presidenza ... Intanto Zelensky ripete con forza che l'esercito russo continua a bombardare l'acciaieria...I voli in Turchia sin dall'inizio della guerra, la notizia dell'avvelenamento a marzo e ora spunta anche la falsa promessa di un accordo con il Cremlino, dichiarato alle ...Tutto procede secondo i piani, dice dalla realtà parallela di Mosca il portavoce del Cremlino Peskov. I fatti sul campo raccontano un’altra storia: i resistenti di Azov sono decisi a dare la vita per ...