Amber Heard su Johnny Depp: la sua verità sulla storia del dito mozzato al processo (Di venerdì 6 maggio 2022) Amber Heard, durante la sua testimonianza di ieri, ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito del dito mozzato di Johnny Depp, confutando la versione dell'attore. Amber Heard, durante il processo che sta avendo luogo in Virginia, ha raccontato la sua verità a proposito dell'incidente verificatosi in Australia durante il quale Johnny Depp ha perso la falange del dito medio della sua mano destra. L'attrice ha detto che quando si è svegliata il giorno dopo un litigio ha sentito una canzone di Marilyn Manson che proveniva dagli altoparlanti del piano di sotto. La Heard ha spiegato che, non appena ha sentito la musica, 'ha capito in fretta' che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022), durante la sua testimonianza di ieri, ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito deldi, confutando la versione dell'attore., durante ilche sta avendo luogo in Virginia, ha raccontato la suaa proposito dell'incidente verificatosi in Australia durante il qualeha perso la falange delmedio della sua mano destra. L'attrice ha detto che quando si è svegliata il giorno dopo un litigio ha sentito una canzone di Marilyn Manson che proveniva dagli altoparlanti del piano di sotto. Laha spiegato che, non appena ha sentito la musica, 'ha capito in fretta' che ...

Advertising

ValentinaLodd : RT @ManeskiVic: Robert Downey Junior. vuole Johnny Depp in un nuovo film. Vuole aiutare il suo amico a rimettersi in piedi, dopo tutti i pr… - RitaC70 : Johnny Depp Rivela La Terribile Verità Su Amber Heard, La Ex Moglie Dura... - Addicted_ToZayn : RT @marvelsour: Il problema non sono le persone che sostengono Johnny Depp ma quelle che non riescono a percepire la manipolazione, la catt… - kiarajung2000 : RT @Chaelisa_Rose: Johnny Depp non è un santo, per carità.. ma solo perché è uomo, non significa che non abbia subito violenza domestica da… - xjsekhmet : RT @_SimoTarantino: Ogni tanto mi ritrovo nella timeline video del processo Heard-Depp e devo dire che la Amber si sta giocando tutta la su… -