5 Maggio | scoperte ciocche di capelli di Napoleone a Milano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Appartengono aBonaparte le trediconservate nell’archivio di Stato di. La conferma arriva da un’analisi del Dna di queste chiome che verranno esposte asabato 7alle ore 11 all’incontro dal titolo "Non un crine di cavallo, ma tredell'imperial chioma" presso la sala conferenze dell'Archivio di Stato del capoluogo lombardo. La conferenza - spiega l'Archivio di Stato - si tiene in occasione del finissage della mostra "Nelle sommosse e nelle guerre. Gli archivi milanesi durante l'età napoleonica" che celebra il bicentenario della scomparsa dell'imperatore francese.

