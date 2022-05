20 citazioni speciali da aggiungere al classico ti voglio bene Mamma

(Di venerdì 6 maggio 2022) Quanti modi ci sono per dire “ti”? Infiniti, specialmente se ad esprimere questo concetto, solo apparentemente semplice, sono i grandi autori e pensatori di tutti i tempi. 20per le mamme guarda le foto “son tanto felice/ Perché ritorno da te / La mia canzone ti dice / Che è il più bel giorno per me”. Cantava Beniamino Gigli nel 1940, grazie ai celeberrimi versi di Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini. Una canzone che come tante altre ha messo in versi l’importanza delle madri nella ...

Advertising

VentagliP : RT @AppassionataMe: Le cose #preziose e #fragili hanno bisogno di #mani #speciali. #DepecheMode #citazioni #pensieri #VentagliDiParole #s… - FChiusaroli : RT @AppassionataMe: Le cose #preziose e #fragili hanno bisogno di #mani #speciali. #DepecheMode #citazioni #pensieri #VentagliDiParole #s… - AppassionataMe : Le cose #preziose e #fragili hanno bisogno di #mani #speciali. #DepecheMode #citazioni #pensieri… -

Il Libraio

... tanti pensieriper celebrare le nostre madri. Partiamo con una citazione di Anna Frank, ... e ancora una volta ci soffermiamo sulle miglioriper questa giornata speciale che si ...Addebitareo l'incorporazione di tweet, potrebbe essere contrario al primo emendamento di ... OfferteSconto AirPods 2 quasi al mimimo storico, solo 104 26 Apr 2022 Su Amazon tornano ... Frasi per la festa della mamma tratte dalla letteratura Auguri festa della mamma, tante frasi per le nostre madri in vista della sua giornata che si celebrerà questa domenica 8 maggio. Dal 2000 è una festa “mobile” che non ha una data prestabilita. Scopria ...L'Abarth 695 Tributo 131 Rally avrà un motore 1.4 T-jet da 180 CV, con una coppia a 3.000 rpm di 250 Nm; la vettura garantirà una velocità massima di 225 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in sol ...