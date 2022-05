WWE | Star licenziata di NXT presto su OnlyFans

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’ex lottatrice femminile di NXT Stephanie De Lander, conosciuta ai fan come Persia Pirotta, potrebbe a breve aprire un account. La De Lander è una delle diverse superlicenziate la scorsa settimana a causa dei tagli della WWE e sarà tra poco meno di 30 giorni una Free Agent, quindi in caso di lancio di un accountnon dovrà attendere molto. Tuttavia l’ex Pirotta non sarebbe l’unica, ne tantomeno l’ultima wrestler ad aprire un account sulla piattaforma, infatti di recente anche Toni Storm è approdata sucon migliaia di abbonati in poche ore.è conosciuta principalmente come piattaforma per ledel porno che offrono contenuti “Hot”, ma nel tempo hanno aperto account anche celebrità che invece forniscono materiale molto più soft e ...

IsolaWrestling : Matt Hardy dice che una top star della WWE gli mandava continuamente messaggi quando ha lasciato la AEW - TSOWrestling : Molte richieste di rilascio arrivate negli ultimi giorni da parte degli atleti #WWE! #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Confermato il ritorno di una star infortunata della divisione femminile - - TSOWrestling : Torna l'ostacolo #Covid per la #WWE #TSOW // #TSOS -

Passata agli archivi un'edizione da record di WrestleMania , divisa ancora una volta in due serate, ledellasi preparano per WrestleMania Backlash, Premium Live Event in programma domenica 8 maggio a Providence, Rhode Island . Tra faide rimaste aperte e nuovi scontri, si prospetta un'altra ...Infatti, l'ultima aggiunta a questa modalità è un nuovo pacchetto WrestleMania Rewind con alcune delle più grandidella. Come suggerisce il nome, il pacchetto WrestleMania Rewind per... WWE: alcune star hanno chiesto il rilascio A NXT Spring Breakin' Bron Breakker difende l'NXT Championship da Joe Gacy mentre la scena viene rubata dal match per il titolo nord-americano ...Sophie Turner è di nuovo in dolce attesa e dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza nel corso della Notte degli Oscar 2022, la star di Game of Thrones ha posato anche per la nota rivista ...