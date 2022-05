Vittorio Feltri | l’appello a Papa Francesco | “Non andare a Mosca da Putin”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dalle pagine di “Libero”, il direttorelancia un appello a: “Nonda“. Secondo il giornalista, infatti, sarebbe una scelta azzardata, sia per le condizioni del vescovo di Roma che per il carattere “dispotico” del presidente russo. “Il capo della cristianità non devein bocca al lupo col rischio di essere sbranato”, esclama. (Continua dopo la foto…) Possibile incontro traDopo l’apertura diad avere un incontro con il presidente russo Vladimir, è arrivata la risposta ufficiale del Cremlino. ...

Breve premessa. Personalmente non sono mai stato un baciapile però neppure un anticlericale, tanto è vero che ho vari amici preti. Non solo, ogni anno devolvo l'8 per mille alla Chiesa ben sapendo che ...Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il giornalistasull'Atalanta , in particolar modo sull'ultima partita disputata contro la Salernitana, sottolineando ancora di più le difficoltà del girone di ritorno della squadra allenata da Gian ...Da allora, non gliene è più andata bene una. Vittorio Feltri l'ha definito «sgangherato». Se accettiamo il responso delle ricerche di mercato, non c'è che dire: la Lega non è soltanto dimezzata o ...In un intervento radiofonico il direttore di Libero, Vittorio Feltri, ha commentato il momento negativo dell'Atalanta con un duro attacco ai calciatori nerazzurri. Fino a questo momento, il 2022 è ...