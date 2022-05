“VelaTerapia” | a Fiumicino il progetto per superare la disabilità sulle onde mare

(Di giovedì 5 maggio 2022)– Esordirà sul litorale romano, a, domenica 8 maggio, ildi “”. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione di molteplici organizzazioni, dalla Aics Associazione Italiana Cultura e Sport sezione vela, dalla Lega Navale Italiana Sezione di, dall’Aipd Associazione Italiana Persone Down, dal Rotary San Pietro Satellite del Roma Tevere, ma soprattutto dalla collaborazione della Capitaneria di Porto di Roma-, e dalla spinta propulsiva del Comandate Giuseppe Strano, e di tutto il personale della Guardia Costiera grazie alla sua sensibilità e passione per il. L’idea di poter dare la possibilità a tutte le persone con e senzadi poter vivere un’esperienza verso la crescita personale, ...

L’acqua e la vela costituiscono un binomio come terapia e riabilitazione sociale, una prova per superare il disagio dell’handicap, uno sforzo per raggiungere la normalità, attraverso un progetto che, ...