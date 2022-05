Ucraina, Mattarella “Dall'Ue risposta responsabile e positiva” (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Europa ha dato una risposta consapevole, responsabile e positiva nei confronti dell'Ucraina e prima davanti alla crisi della pandemia. L'Unione ha bisogno di una forte solidarietà interna per superare le difficoltà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande dagli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo, ricevuti oggi al Quirinale insieme alla presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. “Le crisi chiamano a decisioni coraggiose, nelle crisi si abbandonano posizioni di inerzia e pigrizia che anche i Paesi dell'Unione Europea in passato hanno avuto”, ha sottolineato Mattarella. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Europa ha dato unaconsapevole,nei confronti dell'e prima davanti alla crisi della pandemia. L'Unione ha bisogno di una forte solidarietà interna per superare le difficoltà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo alle domande dagli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo, ricevuti oggi al Quirinale insieme alla presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. “Le crisi chiamano a decisioni coraggiose, nelle crisi si abbandonano posizioni di inerzia e pigrizia che anche i Paesi dell'Unione Europea in passato hanno avuto”, ha sottolineato. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).

