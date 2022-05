Ucraina | Draghi | l' Italia continuerà a fare la sua parte

Advertising

Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - GiovaQuez : Orsini: 'Il governo Draghi la fa sempre franca. Il problema è il governo Draghi che non si assume la responsabilità… - EP_President : Benvenuto al @Europarl_IT Presidente #Draghi ????. Una vera Unione di Sicurezza e Difesa, raggiungere l’indipendenza… - emiliobolles : RT @rosanna_357: @LVDA_Acid #Draghi: “Preferite la pace o il condizionatore acceso? È un piccolo sacrificio!” Poi uscì il DEF, e fu: “Prefe… - kidysy : RT @rosanna_357: @LVDA_Acid #Draghi: “Preferite la pace o il condizionatore acceso? È un piccolo sacrificio!” Poi uscì il DEF, e fu: “Prefe… -

Il Tempo

16.06merita tutto il supporto, 800 mln per profughi "La guerra inha causato una catastrofe umanitaria. Milioni di persone, soprattutto donne e bambini, hanno lasciato il ...Dobbiamo aiutare l'". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario, intervenuto in videocollegamento alla High - Level International Donors' Conference for Ukraine, che si è svolta a ... Mario Draghi scappa dal Parlamento sull'invio di armi all’Ucraina: partiti snobbati Dobbiamo aiutare l'Ucraina". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto in videocollegamento alla High-Level International Donors' Conference for Ukraine, che si è svolta ...Alessandra Ghisleri, ospite di L'aria che tira su La7 in collegamento con Myrta Merlino, illustra gli ultimi sondaggi sulla guerra in Ucraina. "La sensazione è che c'è una larga maggioranza di ...