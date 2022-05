Summertime | 5 curiosità sulla terza stagione | c’è anche un’allieva di “Amici 21”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Entrata fin da subito in trend topic,è giunta al termine con la, distribuita ieri 4 maggio su Netflix. Composto da otto episodi, concluderà le vicende di Summer, Ale, Dario, Edo e Blue, insieme a nuovi personaggi. Ecco dunque alcunefinale. Ha intrattenuto gli utenti di Netflix a partire dal 29 aprile 2020 e ora, per, è arrivato il momento di congedarsi. La serie, liberamente ispirata a Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia, è infatti arrivata alla fine delle sue vicende, con l’ultima, distribuita il 4 maggio 2022. Prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – e realizzatagrazie al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission, lo show riporta gli ...

La stagione finale disarà composta da otto episodi. Sempre il 4 maggio arriverà anche la quinta stagione di El Marginal , mentre il 5 maggio ci sarà il debutto di una nuova serie, Il ...Se non c èrimani sempre allo stesso punto". Chi le piacerebbe dirigere "Avendo ...3 arriva a maggio (e c è anche Cristiano Caccamo) l podcast Divaniamo :2 e il ... Summertime 3, Lola muore nella terza stagione News, curiosità e le dichiarazioni dell'attrice Amparo Piñero Guirao