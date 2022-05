Stasera in tv su Rai 4, “Parasite”, il film dei record di Bong Joon-ho (Di giovedì 5 maggio 2022) Ritorna in tv un film che ha riscosso grande successo a livello mondiale. “Parasite“, per chi si fosse perso la visione, si potrà guardare Stasera su Rai 4. Diretto da Bong Joon-ho la pellicola si è aggiudicata nel 2020 quattro premi Oscar su sei nomination (miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e miglior film internazionale). Scopriamo assieme la trama e alcune curiosità sul film. È una pellicola da record per molteplici ragioni, è il primo film non in lingua inglese premiato dall’Academy con la statuetta più ambita di Hollywood. Vittoria che suggerisce un’apertura sempre maggiore verso il cinema sudcoreano, dimostrato anche dall’enorme successo l’anno dopo della serie “Squid Game“. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Ritorna in tv unche ha riscosso grande successo a livello mondiale. ““, per chi si fosse perso la visione, si potrà guardaresu Rai 4. Diretto da-ho la pellicola si è aggiudicata nel 2020 quattro premi Oscar su sei nomination (miglior, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e migliorinternazionale). Scopriamo assieme la trama e alcune curiosità sul. È una pellicola daper molteplici ragioni, è il primonon in lingua inglese premiato dall’Academy con la statuetta più ambita di Hollywood. Vittoria che suggerisce un’apertura sempre maggiore verso il cinema sudcoreano, dimostrato anche dall’enorme successo l’anno dopo della serie “Squid Game“. ...

