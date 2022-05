Sampdoria, nuovo infortunio per Sensi: lesione all’adduttore della coscia (Di giovedì 5 maggio 2022) Pessime notizie per Marco Giampaolo e per la Sampdoria. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Stefano Sensi hanno infatti evidenziato un nuovo infortunio. Il centrocampista, che ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra, non si è allenato con la squadra ma ha svolto solo terapie e fisioterapia. I suoi compagni si sono invece dedicati ad un’esercitazione tecnico-tattica sotto gli occhi del tecnico Giampaolo in vista del match contro la Lazio. Lavoro individuale in palestra anche per Giovinco, mentre per Gabbiadini prosegue il percorso di recupero agonistico. La partenza per Roma è fissata nella giornata di venerdì pomeriggio, dopo l’ultimo allenamento nella mattinata a Bogliasco SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Pessime notizie per Marco Giampaolo e per la. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Stefanohanno infatti evidenziato un. Il centrocampista, che ha riportato unadestra, non si è allenato con la squadra ma ha svolto solo terapie e fisioterapia. I suoi compagni si sono invece dedicati ad un’esercitazione tecnico-tattica sotto gli occhi del tecnico Giampaolo in vista del match contro la Lazio. Lavoro individuale in palestra anche per Giovinco, mentre per Gabbiadini prosegue il percorso di recupero agonistico. La partenza per Roma è fissata nella giornata di venerdì pomeriggio, dopo l’ultimo allenamento nella mattinata a Bogliasco SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, nuovo infortunio per #Sensi: lesione all’adduttore della coscia - clubdoria46 : #Sampdoria, infortunio #Sensi: l'esito degli esami #samp - news24_inter : Nuovo stop per #Sensi ?? - infoitsport : UFFICIALE – Sampdoria, nuovo infortunio per Sensi: il comunicato blucerchiato - Smargiasso1975_ : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Sampdoria, nuovo infortunio per Sensi: il comunicato blucerchiato -