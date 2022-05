Saltano le celebrazioni del 9 maggio a Donetsk e Lugansk

(Di giovedì 5 maggio 2022) Niente parate lì dove, nei progetti di Mosca, doveva celebrarsi la “liberazione”.non saranno listate a festa nel giorno della festa per eccellenza, quello del 9. Lo ha detto senza troppi giri di parole nelle scorse ore il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko: “Al momento lì non si InsideOver.

Advertising

InsideOver

Leggi anche Papa Francesco,il viaggio a Kiev e l'incontro con Kirill: "Non è il momento, a ...ha parlato anche del dolore al ginocchio che lo limita nella partecipazione alle. Ha ......Author Redazione Per il terzo anno consecutivole manifestazioni di Carnevale a Savona. L'associazione 'A Campanassa', d'intesa con il Comune ha infatti deciso di annullare ledi ... Niente celebrazioni del 9 maggio nelle repubbliche separatiste MeteoWeb. Il Presidente della Croazia, Zoran Milanovic, che ha partecipato alla celebrazione della Giornata della città di Vukovar, ha rilasciato diverse dichiarazione ai media: “Finlandia nella NatoDario Argento, è cosa nota, non ama le celebrazioni, il suo posto prediletto ... strillano, ridono, saltano sul letto». Perché dice prima e unica la sua esperienza da attore