Prime foto di Only Murders in the Building 2, Shirley MacLaine tra le tante guest star celebri (Di giovedì 5 maggio 2022) In Only Murders in the Building 2 tornano i protagonisti Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short), coinvolti in una nuova avventura, pericolosa ma divertente. La seconda stagione arriva sulla scia del successo della prima e promette di cambiare un po’ il format originale. Intervistato da Vanity Fair, a cui ha svelato le Prime immagini del nuovo ciclo di episodi, lo showrunner e co-creatore John Hoffman ha parlato della grande pressione nel realizzare qualcosa all’altezza delle aspettative dei fan. Se nella prima stagione i tre protagonisti, ancora sconosciuti, hanno unito le loro forze e la loro passione per i true crime per indagare sulla morte di un inquilino del loro edificio, in Only Murders in the Building 2, in arrivo il 28 giugno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Inin the2 tornano i protagonisti Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short), coinvolti in una nuova avventura, pericolosa ma divertente. La seconda stagione arriva sulla scia del successo della prima e promette di cambiare un po’ il format originale. Intervistato da Vanity Fair, a cui ha svelato leimmagini del nuovo ciclo di episodi, lo showrunner e co-creatore John Hoffman ha parlato della grande pressione nel realizzare qualcosa all’altezza delle aspettative dei fan. Se nella prima stagione i tre protagonisti, ancora sconosciuti, hanno unito le loro forze e la loro passione per i true crime per indagare sulla morte di un inquilino del loro edificio, inin the2, in arrivo il 28 giugno ...

Advertising

haloxserr : le persone normali, appena hanno iniziato a seguire harry, le prime foto che si sono salvate su di lui erano o cute… - AllMusicItalia : Ecco le immagini di Mahmood (senza Blanco!) alle prime prove per Eurovision Song Contest 2022 a Torino! Scoprite… - Lunapallida5 : RT @Manu_Dolphin: Ho trovatooooo non era un tag su twitter ma su Ig..... ???????? è tempestato da tuttele foto del gf... se uno scorre.... le p… - Manu_Dolphin : Ho trovatooooo non era un tag su twitter ma su Ig..... ???????? è tempestato da tuttele foto del gf... se uno scorre...… - foto_nerd : Bang Bang Baby: Prime Video svela un nuovo trailer della serie italiana -