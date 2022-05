Advertising

Agenzia ANSA

Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni delnuovamente ai massimi da metà aprile sull'onda delle posizioni della Ue sull'embargo, seppur progressivo, alrusso. Il greggio Wti guadagna lo 0,80% a 108,6 dollari al barile; il Brent del Mare del Nord risale dello 0,97% oltre i 111 dollari (11,2 dollari al barile) .... controversa soprattutto sull'embargo delrusso. Intanto, dagli Stati Uniti il presidente ... la stessa controparte americana dovrebbe riflettere seriamente sulle proprie azioni',il ... Petrolio: prosegue rialzo, Brent sopra 111 dollari al barile - Economia NEW YORK, 05 MAG - Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio nuovamente ai massimi da metà aprile sull'onda delle posizioni della Ue sull'embargo, seppur progressivo, al petrolio ...“Non sarà facile: alcuni Stati membri sono fortemente dipendenti dal petrolio russo ... miliardi di metri cubi più in fretta possibile; proseguire con la decarbonizzazione e potenziare ...