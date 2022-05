Per il 9 maggio Zelensky ha invitato Draghi e gli alleati a un summit del mondo libero e democratico (Di giovedì 5 maggio 2022) Il 9 maggio si avvicina. Il giorno della «Parata della vittoria» di Mosca per celebrare la giornata della sconfitta della Germania nazista nella seconda guerra mondiale sarebbe dovuto essere, secondo Vladimir Putin, anche quello della fine della guerra in Ucraina. Il presidente russo sta preparando grandi coreografie. E così per rispondere, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto ai leader dei Paesi alleati un vertice in video-conferenza da tenersi nello stesso giorno – scrive il Corriere. La parata di Putin sarà soprattutto uno strumento di propaganda, nel tentativo di restituire alla Federazione quell’immagine di potenza mondiale persa in due mesi di conflitto contro Kiev. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato con enfasi una sfilata militare «senza precedenti» sulla piazza Rossa di Mosca. In più, secondo i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Il 9si avvicina. Il giorno della «Parata della vittoria» di Mosca per celebrare la giornata della sconfitta della Germania nazista nella seconda guerra mondiale sarebbe dovuto essere, secondo Vladimir Putin, anche quello della fine della guerra in Ucraina. Il presidente russo sta preparando grandi coreografie. E così per rispondere, il presidente ucraino Volodymyrha proposto ai leader dei Paesiun vertice in video-conferenza da tenersi nello stesso giorno – scrive il Corriere. La parata di Putin sarà soprattutto uno strumento di propaganda, nel tentativo di restituire alla Federazione quell’immagine di potenza mondiale persa in due mesi di conflitto contro Kiev. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato con enfasi una sfilata militare «senza precedenti» sulla piazza Rossa di Mosca. In più, secondo i ...

