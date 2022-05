Advertising

salvione : Pellegrini insegue Totti: contro il Leicester è la notte del capitano - sportli26181512 : #Pellegrini insegue Totti: contro il Leicester è la notte del capitano: Lorenzo vuole portare la Roma in finale a T… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #IMSA | Laguna Seca: Cadillac insegue il tris, Aston e BMW cercano conferme ?? Luca Pellegrini -

Corriere dello Sport

Stasera ci sarà bisogno di far gol per mandare a casa il Leicester e, dopo Abraham , è il miglior realizzatore giallorosso. Senza Mkhitaryan , Lorenzo avrà ancora di più il compito di ...Ibanez 6:gli avversari, ma al 42' rischia di fare la frittata con una scivolata a vuoto su ... 59'5,5 Costruisce gioco, a volte è impreciso e non prende in mano la partita nel ... Pellegrini insegue Totti: contro il Leicester è la notte del capitano Lorenzo vuole portare la Roma in finale a Tirana: dopo Abraham è il miglior realizzatore della squadra, una qualità che contro gli inglesi può essere fondamentale ...La lista Abraham, Pellegrini, Zaniolo, Oliveira, Veretout e Cristante. Uomo da finali Una cosa è certa: lo Special One sa come si va in finale. Lo dimostra il fatto che, complessivamente, il tecnico ...