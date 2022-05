Pd-FdI | lotta per il primo posto | il sondaggio Swg | ecco gli effetti della guerra sulla corsa al voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Polemiche, litigi, spesso pure urla e insulti.in Ucraina gli italiani sono divisi. Chi ce l'ha con Putin e chi preferisce prendersela con la Nato, chi vuole inviare armi agli ucraini e chi sventola la bandiera arcobaleno, chi sbeffeggia il "fondaio" Letta e chi critica il "pacifista" Salvini. Insomma, un grande caos. Si discute nei bar e negli uffici, poi, la sera, molti si mettono davanti alla tv a fare il tifo per un opinionista o per l'altro, guardando i talk show come se fossero un derby-scudetto. Tutte queste discussioni, però, non sembrano intaccare le nostre convinzioni politiche. La, detto in parole povere, non sposta voti. Quando bisogna scegliere un partito, gli italiani pensano più agli affari di casa nostra che a quelli internazionali. Per rendersene contro basta analizzare ...