Monza, la promozione in Serie A passa dalla sfida di Perugia: Berlusconi atteso al Curi (Di giovedì 5 maggio 2022) Ospite d’eccezione al Renato Curi di Perugia per il match dell’ultima giornata di Serie B 2021/2022 tra Perugia e Monza. Il patron dei brianzoli, Silvio Berlusconi, è infatti atteso sugli spalti al fianco di Adriano Galliani per una sfida che potrebbe scrivere la storia del club. In caso di una vittoria (o anche pareggio/sconfitta ma al contempo risultati favorevoli dagli altri campi) il Monza conquisterebbe infatti la prima promozione in Serie A della sua storia. Berlusconi e Galliani fanno leva sulla fortuna che l’impianto umbro gli ha portato in passato. Nel 1999, il Milan conquistò proprio lì lo scudetto grazie al 2-1 ai danni dei padroni di casa. ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ospite d’eccezione al Renatodiper il match dell’ultima giornata diB 2021/2022 tra. Il patron dei brianzoli, Silvio, è infattisugli spalti al fianco di Adriano Galliani per unache potrebbe scrivere la storia del club. In caso di una vittoria (o anche pareggio/sconfitta ma al contempo risultati favorevoli dagli altri campi) ilconquisterebbe infatti la primainA della sua storia.e Galliani fanno leva sulla fortuna che l’impianto umbro gli ha portato into. Nel 1999, il Milan conquistò proprio lì lo scudetto grazie al 2-1 ai danni dei padroni di casa. ...

