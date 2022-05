Mihajlovic torna a guidare l’allenamento del Bologna: la squadra organizza una grigliata | FOTO (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Bologna è concentrato sulla stagione in corso, il club rossoblu è reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso alla squadra di blindare la salvezza. Nel frattempo arrivano ottime notizie per Sinisa Mihajlovic: l’allenatore serbo è tornato a guidare il gruppo, le condizioni di salute sono migliorate dopo l’ultimo ricovero. Il tecnico ha affrontato una nuova fase della leucemia. Mihajlovic è sempre stato al fianco della squadra e il gruppo ha risposto presente: nelle ultime partite sono arrivati i pareggi contro Milan, Juventus e Roma e la vittoria contro l’Inter. E’ una giornata importante per Sinisa Mihajlovic, l’allenatore è tornato a guidare la squadra in vista della ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè concentrato sulla stagione in corso, il club rossoblu è reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso alladi blindare la salvezza. Nel frattempo arrivano ottime notizie per Sinisa: l’allenatore serbo èto ail gruppo, le condizioni di salute sono migliorate dopo l’ultimo ricovero. Il tecnico ha affrontato una nuova fase della leucemia.è sempre stato al fianco dellae il gruppo ha risposto presente: nelle ultime partite sono arrivati i pareggi contro Milan, Juventus e Roma e la vittoria contro l’Inter. E’ una giornata importante per Sinisa, l’allenatore èto alain vista della ...

