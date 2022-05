Margrethe Vestager, a capo dell’antitrust UE, chiede un approccio globale nei confronti delle Big Tech (Di giovedì 5 maggio 2022) Margrethe Vestager, a capo dell’antitrust, organizzazione europea che tenta di frenare il potere dei giganti tecnologici statunitensi introducendo regole rigide, oggi ha richiesto un approccio globale nei confronti delle Big Tech per evitare che le aziende possano sfruttare le lacune nell’applicazione delle regole stesse. Era il 28 marzo quando vi abbiamo raccontato che l’Unione europea aveva raggiunto l’accordo politico sul «Dma» (Digital Markets Act), la proposta di legge per contrastare le pratiche illecite e l’abuso di posizione dominante sui mercati digitali delle Big Tech come Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Margrethe Vestager ha già ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 maggio 2022), a, organizzazione europea che tenta di frenare il potere dei giganti tecnologici statunitensi introducendo regole rigide, oggi ha richiesto unneiBigper evitare che le aziende possano sfruttare le lacune nell’applicazioneregole stesse. Era il 28 marzo quando vi abbiamo raccontato che l’Unione europea aveva raggiunto l’accordo politico sul «Dma» (Digital Markets Act), la proposta di legge per contrastare le pratiche illecite e l’abuso di posizione dominante sui mercati digitaliBigcome Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft.ha già ...

