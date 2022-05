Lulù Selassié e LDA nello stesso video ? La reazione della principessina

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 maggio 2022) Luca D’Alessio, conosciuto con il nome d’arte di LDA, e, apparentemente, non hanno niente in comune. Non ci sono mai state foto fatte insieme o contatti sui social. Nelle ultime ore, però, i loro nomi sono finiti in tendenza su Twitter grazie all’intervento dei fan. Questi ultimi hanno suggerito al cantante di far partecipare laalmusicale di Bandana. L’ex allievo di Amici non è rimasto indifferente ai consigli dei fan e anche l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è apparsa entusiasta davanti a questa possibilità. Tra loro nascerà una collaborazione lavorativa? Potrebbe interessarti: Amici 21, dove vedere la replicapuntata del seralesarà nel nuovodi LDA? Ecco cosa è ...