LIVE Musetti-Zverev 1-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: comincia l’incontro sull’Arantxa Sanchez! (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME A Madrid 15-30 Accorcia in difesa Musetti e Zverev incide con il rovescio lungolinea. 15-15 Macchinoso nell’organizzarsi con il dritto in uscita dal servizio Musetti. 15-0 Bel servizio esterno e smorzata ben eseguita che sorprende Zverev lontano dal campo. 1-1. Schiaffo al volo con il rovescio a chiudere un buon game di servizio per Zverev. 40-15 Riesce a rispondere in maniera miracolosa Musetti e Zverev sbaglia lo smash a rimbalzo. 40-0 Primo ace per il giocatore tedesco. 30-0 Servizio e rovescio in avanzamento per Zverev. 15-0 Si era aperto lo spazio sul lungolinea di rovescio per ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-AUGER-ALIASSIME A15-30 Accorcia in difesaincide con il rovescio lungolinea. 15-15 Macchinoso nell’organizzarsi con il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Bel servizio esterno e smorzata ben eseguita che sorprendelontano dal campo. 1-1. Schiaffo al volo con il rovescio a chiudere un buon game di servizio per. 40-15 Riesce a rispondere in maniera miracolosasbaglia lo smash a rimbalzo. 40-0 Primo ace per il giocatore tedesco. 30-0 Servizio e rovescio in avanzamento per. 15-0 Si era aperto lo spazio sul lungolinea di rovescio per ...

Advertising

infoitsport : Musetti-Zverev al Madrid Open, il risultato in diretta live della partita - sportli26181512 : Musetti-Zverev al Madrid Open, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Musetti sfida la seconda testa d… - NandoArm8 : In attesa di #RomaLeicester, al Masters 1000 di Madrid scenderanno in campo #Musetti-Zverev e #Sinner-Auger Aliassi… - infoitsport : Musetti-Zverev DIRETTA LIVE Atp Madrid 2022 oggi: orario tv e risultato ottavi di finale | Meteo 5 maggio - SalvatoreSodan1 : RT @livetennisit: Masters 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (LIVE)… -